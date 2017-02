Switch: ARM conferma e poi smentisce le similarità con il chip Tegra X1

Fin dalla notizia della collaborazione tra Nintendo e NVIDIA per la realizzazione di Switch, gli specialisti del settore si sono interrogati su quale chipset sarebbe stato implementato esattamente sull’ibrida della casa di Kyoto.

In molti avevano pronosticato l’utilizzo da parte di Switch dell’ultimo processore Tegra, probabilmente basato sull’architettura Pascal, ma un messaggio comparso sulla pagina facebook di ARM sembrava invece confermare un chip basato su Tegra X1. Il messaggio, in seguito cancellato perché valutato come dichiarazione “non ufficiale”, recitava: “Scoprite cosa ha in serbo Nintendo Switch, alimentata da 4 ARM Cortex-A57”. La descrizione combacia con le caratteristiche del chip Tegra X1, che monta a sua volta lo stesso numero e tipo di core, ognuno alla frequenza di 2GHz. È importante sottolineare come il processore montato da Switch sia altamente customizzato, ma le dichiarazioni di ARM confermerebbero un lavoro di personalizzazione su una tecnologia NVIDIA già obsoleta.

Dal momento che il messaggio su facebook è stato in seguito cancellato da ARM, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, fino ad un’eventuale conferma o smentita ufficiale. Potete conoscere le specifiche di Switch rese note da Nintendo seguendo questo collegamento.