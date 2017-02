Switch: batteria a confronto con iPad, PS Vita, 3DS e altri dispositivi

Il canale YouTube "FamilyGamerTV" ha pubblicato un video che mette a confronto l'autonomia della batteria dicon quelle di altri device come iPad, iPod Touch, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e persino Game Boy Color e Game Boy Advance.

L'autore ha avviato tutte le piattaforme elencato di seguito, impostando a luminosità al massimo e disattivando la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ecco i risultati:

Nintendo DSi: 2.41 ore

Nintendo 3DS: 3.25 ore

iPod Touch 2G: 3.39 ore

iPad Mini 2G: 5.39 ore

Nintendo DS: 6.51 ore

New Nintendo 3DS (XL Mugen Battery): 15.02 ore

Game Boy Advance: 29.32 ore

Nintendo DS Lite: 4.51 ore

Sony PSP: 4.56 ore

Game Boy Micro: 4.57 ore

PlayStation Vita: 5.01 ore

Nintendo Switch: 5.12 ore

Game Boy: 31.12 ore

Game Boy Color: 35.45 ore

Nintendo 2DS: 3.55 ore

Game Boy Advance SP: 3.59 ore

iPad 2G: 4.00 ore

iPad Air: 4.04 ore

New Nintendo 3DS: 4.04 ore

iPod Touch 3G: 4.13 ore

Switch è rimasto acceso per oltre cinque ore, un risultato superiore rispetto a quello emerso dai test di Siliconera. Sebbene il confronto con dispositivi come il Game Boy e Game Boy Color appaia decisamente poco sensato, è interessante notare come l'autonomia della batteria di Switch sia nella media per quanto riguarda device più attuali.