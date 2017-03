Switch: un bug causa un consumo anomalo della risorse della scheda video?

Recentemente, Digital Foundry ha avuto modo di testareper Nintendo Switch, scoprendo apparentemente un bug del firmware che sembra causare un consumo anomalo delle risorse della scheda video.

Di seguito, quanto riportato sulle pagine di Digital Foundry: "Abbiamo scoperto quello che sembra essere un piccolo problema del firmware di Switch che causa un consumo anomalo di risorse della scheda video. Una volta corretto, il problema in questione permetterebbe a giochi come Fast RMX di girare a 1080p stabili in modalità Dock, senza problematiche di sorta."

Anche un utente del forum di NeoGAF (Dark10x) ha confermato la presenza del problema: "Ho ricevuto alcune informazioni in merito e sembra che il problema incida o sia in parte causato dalla Risoluzione Adattiva. In ogni caso, non mi aspetterei enormi miglioramenti dalle performance di titoli come Zelda, o troppi miglioramenti tecnici in generale."

Richard Leadbetter di Digital Foundry fa sapere che il bug può essere risolto con un semplice aggiornamento del firmware e non è escluso che Nintendo stia già lavorando per risolvere la problematica in questione.