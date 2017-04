Switch: il bundle con Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile solamente in Russia

Nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa sullo store russo diun bundle diconche include la console e una copia fisica del gioco. Se siete interessati all'offerta, purtroppo ci sono brutte notizie per voi.

Nelle ultime ore, infatti, un portavoce della grande N ha confermato che si tratta di una vera promozione, ma sarà disponibile solamente in Russia. Come se non bastasse sembra che non ci siano piani per portare il bundle in altri Paesi del mondo. Ricordiamo che oggi Nintendo ha annunciato che nei prossimi mesi saranno lanciati il battery pack per i Joy-Con e il Dock Set standalone per Switch.