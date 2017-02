Switch: Cinque cose che (forse) non sapevate sulla nuova console Nintendo

ha pubblicato un video che svela cinque curiosità su: il filmato prende in considerazione vari aspetti della console, dai Joy-Con alle funzionalità "nascoste" del sistema operativo.

Prima di lasciarvi alla visione del video (che trovate in apertura della notizia), vi ricordiamo che Nintendo Switch uscirà il 3 marzo in Europa al prezzo di 329.99 euro, accompagnato da una line-up di lancio che include titoli come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Bomberman R, Snipperclips, World of Goo, I Am Setsuna, Just Dance 2017 e Skylanders Imaginators.