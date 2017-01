Switch: custodie e copertine di Zelda, Splatoon 2, Mario Kart 8 e Arms

ha pubblicato i packshot e le copertine ufficiali di quattro titoli per Switch:, gli ultimi tre annunciati durante l'evento di presentazione della console.

Le immagini sono interessanti perchè permettono di vedere per la prima volta la forma delle confezioni, le custodie si presentano con un formato simile a quello degli UMD per PSP, da notare inoltre come Nintendo abbia abbandonato i colori bianco e blu che hanno caratterizzato Wii e Wii U per optare per un più deciso e vivace rosso. Cosa ne pensate delle custodie e delle cover dei giochi per Switch?