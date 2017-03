Switch: il desync dei Joy-Con potrebbe essere causato dall'antenna Bluetooth

Negli scorsi giorni, in molti hanno segnalato problemi riguardanti ilsinistro di, che sembrerebbe desincronizzarsi fin troppo di frequente. Lo YouTuber Jon Downey ha effettuato un teardown del controller, andando così a scoprire la probabile causa dei problemi.

Come sottolineato nel video che trovate in calce, il Joy-Con destro di Switch presenta un'antenna Bluetooth dedicata e separata dalle altre componenti del controller. Al contrario, all'interno del Joy-Con sinistro troviamo l'antenna Bluetooth inglobata al resto del circuito stampato, per di più posizionata accanto ad una scatoletta di metallo in un punto ove molto spesso vengono posate le dita del giocatore. Tutto questo, porterebbe ad un'alta probabilità di perdita del segnale da parte del controller.

Downey ha quindi provato ad 'estendere' l'antenna saldando un filo di rame collegato poi alla base del controller. I risultati che ne sono scaturiti sono stati positivi, e il controller funziona così anche a grandi distanza dalla console. Questo porterebbe a credere che la principale causa dei problemi debba in realtà essere imputata al design ingeneristico del Joy-Con sinistro.

Nintendo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, mentre nei giorni scorsi ha indicato una lista di altre probabili cause del malfunzionamento dei Joy-Con.