Switch: ecco un metodo per prevenire i graffi sullo schermo

Sappiamo che, per giocare in modalità TV,deve essere appositamente inserita nella sua docking station. Un'operazione tanto semplice, quanto rischiosa: infatti, lo schermo della console, come abbiamo appreso ormai da diversi giorni, tende a riportare dei graffi con sorprendente facilità.

Non è passato molto tempo prima che diversi utenti proponessero le loro idee per prevenire questo spiacevole inconveniente: alcuni hanno utilizzato pezzoline per la pulizia dei vetri degli occhiali, altri si sono serviti di adesivi o di strisce di velcro.

Un ulteriore metodo leggermente più complesso, ma apparentemente efficace, è mostrato nel video che trovate in calce: servendosi di uno stand e di un cavo USB Type-C, un utente è riuscito a collegare Switch al suo TV bypassando completamente la docking station della console.

Cosa ve ne pare di questo metodo?