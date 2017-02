Switch: GameStop USA nega di aver cancellato preordini per mancanza di scorte

Stando ad alcune voci recenti, alcuni rivenditori americani tra cuiavrebbero cancellato nelle scorse ore numerosi preordini di Switch a causa dell'impossibilità di soddisfare tutte le richieste dei consumatori.

Un portavoce di GameStop USA ha però smentito categoricamente la notizia sulle pagine di GamesIndustry, affermando che la catena non ha intenzione di bloccare o cancellare i preorder di Switch: "GameStop non ha cancellato alcun preordine e non intende assolutamente farlo. Le voci che parlano di uno scarso numero di rifornimento sono false. Stiamo lavorando con Nintendo per fare in modo che tutti i nostri clienti possano entrare in possesso di Switch al lancio. Chiunque dovesse avere problemi a preordinare Switch in un negozio del gruppo GameStop può rivolgersi al servizio clienti."

La divisione americana di smentisce dunque le voci che parlano di una scarsa disponibilità di Switch al lancio, Target invece non ha ancora commentato la vicenda.