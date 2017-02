Switch: i giochi digitali potranno essere scaricati su una console alla volta

Con l'arrivo di, ogni acquisto effettuato su eShop sarà legato al proprio account e non più alla console, come succedeva in passato. In caso di problemi non si perderanno quindi gli acquisti effettuati e tutti i contenuti potranno essere riscaricati, seppur con qualche limitazione, come emerso durante un Q&A con Shinya Takahashi.

Takahashi è stato ospite del Nintendo World Store di New York e in questa occasione ha risposto a una precisa domanda sull'argomento, riportata da ARS Technica:

Domanda: "Se volessi acquistare due console Switch, una per me e una per i miei figli... e volessi acquistare un gioco digitale, dovrei comprarlo due volte o posso usare il gioco su più console con un solo acquisto?"

Risposta: "Al momento quello che chiedi è impossibile, ma non abbiamo ancora preso decisioni riguardo l'approccio futuro che useremo per casi del genere. Purtroppo, non posso rispondere realmente a questa domanda, almeno per ora."

In altre parole, il proprio Nintendo Account potrà essere legato a una sola console per volta e non sarà dunque possibile utilizzare gli stessi contenuti su due diversi sistemi Switch.