Switch: il Grip incluso nella confezione non permetterà di caricare i Joy-Con

All'interno della confezione ditroverà spazio anche un, speciale accessorio che permetterà di unire i due Joy-Con per formare un controller tradizionale. Questa periferica però sarà a conti fatti una semplice impugnatura e non permetterà di ricaricare i controller, come confermato dalla casa di Kyoto.

Per disporre di questa opzione sarà necessario acquistare il Charging Grip (in venduta a 29.99 dollari/29.99 euro), versione evoluta della periferica che include una batteria ricaricabile capace di alimentare i Joy-Con. Secondo alcune indiscrezioni, la batteria dei due controller dovrebbe durare circa 20 ore con una sola carica. Ricordiamo Nintendo Switch uscirà in Europa il 3 marzo, al prezzo di 329.99 euro, una coppia di Joy-Con costerà invece 79,99 euro.