Switch: il rapporto tra giochi e console vendute è più basso di quello di Wii U

ha piazzato poco meno dial lancio in Giappone, senza dubbio un buon risultato per la nuova piattaforma della casa di Kyoto, anche se l'(rapporto giochi/console vendute) non è stato particolarmente elevato, a causa della mancanza di titoli forti delle terze parti.

L'attach rate di Switch si è assestato su 1.07, inferiore rispetto alle 1,22 registrato da Wii U al lancio nel 2012. In particolare, insieme a Wii U erano stati venduti anche 376.000 giochi (a fronte di 308.000 console piazzate) mentre nel caso di Switch questo dato si assesta a quota 351.000, con The Legend of Zelda Breath of the Wild a fare la parte del leone (190.000 copie vendute). Da segnalare come i dati riportati siano relativi solamente alle vendite retail e non tengano conto dei download effettuati dal Nintendo eShop.

Per quanto riguarda Wii U, i giochi di terze parti avevano rappresentato circa il 40% delle vendite software totali al lancio mentre su Switch il valore scendel 25%.