Switch: Netflix e altre app multimediali non saranno disponibili al lancio

Secondo quanto riportato da Business Insider non avrà applicazioni multimediali al lancio. App comenon saranno inizialmente disponibili per il download dall'eShop ma potrebbero arrivare in futuro.

Al momento, Nintendo vuole concentrarsi unicamente sui giochi e non vuole che i consumatori percepiscano Switch come un tablet a basso costo con cui guardare film e ascoltare musica. Switch è un sistema incentrato sul gaming ma non è detto che in futuro la strategia della casa di Kyoto non possa cambiare. Ricordiamo che la nuova piattaforma Nintendo sarà disponibile nei negozi europei dal 3 marzo al prezzo consigliato di 329,99 euro.