Switch: Netflix arriverà in un secondo momento, Nintendo pensa ad altre priorità

è arrivato sul mercato privo del supporto a, o a qualsiasi altro servizio di video-streaming. Il presidente di, Reggie Fils-Aime, ha confermato che la casa di Kyoto è in trattativa con il distributore statunitense, ma ha anche lasciato intendere che il servizio potrebbe non arrivare tanto presto sulla console ibrida.

Il motivo per cui Netflix ed altri servizi non sono già presenti su Switch, è dato dalla volontà di Nintendo di concentrarsi sulle priorità più importanti, e cioè quelle che riguardano prettamente l'ambito gaming. "Abbiamo costruito Switch affinché fosse un un dispositivo per giochi di classe mondiale, il che significa che prima di tutto vogliamo che vi divertiate a giocare i titoli su questo sistema", ha così esordito Fils-Aime a The Verge. "Stiamo parlando con una serie di compagnie riguardo i loro servizi, come Netflix, Amazon, Hulu - cose che arriveranno in seguito. Secondo la nostra prospettiva, questi non sono differenziatori sul mercato. Ciò che ci distingue è cosa puoi giocare su Switch e come puoi farlo, e questo rimarrà il nostro punto focale finché continueremo a supportare la piattaforma".

