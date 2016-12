Switch: Nintendo abbandonerà i codici amico per il multiplayer?

Secondo quanto riportato da Laura Kate Dale durante un livestream dello YouTuber "OBE1", con l'arrivo dila casa di Kyoto abbandonerà definitivamente i codici amico, rendendo il sistema di ricerca più immediato e intuitivo.

L'infrastruttura online alla base del "nuovo" Nintendo Network sarebbe realizzata in collaborazione con DeNA Corporation, società che si è già occupata di sviluppare Super Mario Run e di fornire consulenze e tecnologie per Miitomo. Al momento, la notizia deve essere presa come un semplice rumor ma Laura Kate Dale sembra essere ben informata a riguardo, tanto che recentemente ha diffuso nuove voci e indiscrezioni su Switch.