Switch: Nintendo indica alcune probabili cause del malfunzionamento dei Joy-Con

Alcuni giorni fa vi abbiamo riferito di alcuni problemi tecnici riscontrati dalle testate giornalistiche con i Joy-Con di. Nello specifico, si parlava di casi di desincronizzazione dei controller con la console.

Nintendo ha preso coscienza del problema, rimasto irrisolto anche con l'update del day one, ed ha indicato alcune delle probabili cause di questi malfunzionamenti. Come specifica la grande N, le interferenze con i Joy-Con potrebbero essere causati da acquari tenuti in casa, o da forni a microonde, o anche dal fatto di tenere posizionata la console dietro al TV. Ogni dispositivo wireless, comunque, potrebbe essere la causa dei problemi: è consigliabile, quindi, tenere ad una distanza di almeno un metro dai controller i vostri tablet, computer portatili, headset e così via. Per quanto utile per la chat vocale, tenete a mente che finanche il vostro smartphone potrebbe essere la causa dei problemi.