Switch: Nintendo è al lavoro su nuove IP e giochi "fuori dagli schemi"

Durante una recente intervista, Shinya Takahashi, Director e General Manager of Planning and Entertainment presso, ha parlato dei grandi piani su cui la casa di Kyoto sta lavorando per soddisfare le esigenze e le aspettative dei possessori di Switch.

Stando alle parole di Takahashi, Nintendo sta "preparando nuove IP, una dopo l'altra". I Joy-Con sono sempre al centro dell'attenzione, e in diversi casi le meccaniche di questi giochi gireranno proprio attorno alla particolare natura dei controller di Switch.

Pur non rivelando nulla al riguardo, Takahashi ha inoltre confermato che realizzare giochi "fuori dagli schemi" rimane un obiettivo primario di Nintendo, e che i giochi indie continueranno a beneficiare di un forte supporto da parte della compagnia.

Intanto, Reggie-Fils Aime ha parlato dell'E3 2017 di Nintendo, promettendo nuove sorprese sia per Switch che per 3DS.