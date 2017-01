Switch: Nintendo offrirà un servizio di sostituzione della batteria a pagamento

Come abbiamo riportato sulle pagine di Everyeye,ha aggiornato il sito diaggiungendo le specifiche tecniche. I nuovi dati rivelano alcune interessanti informazioni sulla batteria della console.

Come già era emerso circa un mese fa, ci viene confermato che la batteria di Switch non sarà removibile e in caso di problemi, malfunzionamento o esaurimento, Nintendo offrirà un servizio di sostituzione a pagamento tramite il custom service, adottando quindi un modus operandi molto simile a quello applicato da Apple con i suoi prodotti. Cosa ne pensate? Ricordiamo che la nuova piattaforma della grande N sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2017 al prezzo di 329,99 euro.