Switch: Nintendo sta pensando all'introduzione di un sistema di achievement?

Stando a quanto emerso da una recente sessione AMA tenutasi su reddit fra gli utenti e lo sviluppatore Tom Tomaszewski (membro di, autori di), sembrerebbe chestia pensando ad un sistema di achievement da introdurre per i giochi Switch.

Quando interrogato sul perché della mancanza di un sistema di ranking online per Lichtspeer, Tomaszweski ha così replicato: "Nintendo non ha un supporto ufficiale per gli Achievement e per le Leaderboard come Sony e Microsoft, ma so che ci stanno lavorando. Vedremo cosa accadrà in futuro, e in seguito includeremo le classifiche".

Non una conferma, insomma, ma è certamente incoraggiante il fatto che la grande N stia pensando all'implementazione di una feature molto apprezzata dalle utenze di PlayStation, Xbox e PC.