Switch: Nintendo vuole garantire scorte sufficienti nel periodo natalizio

sta concentrando i suoi sforzi per riuscire a garantire una sufficiente quantità di scorte didurante il periodo natalizio. Questo è quanto è stato dichiarato da Reggie Fils-Aime, presidente della divisione americana della grande N.

"Certamente la domanda è lì, così come la nostra catena di approvvigionamento", sono state le sue parole durante l'Entertainment and Technology Summit di Variety. "Avremo abbastanza scorte per il periodo natalizio? Questo è ciò su cui ci stiamo concentrando ora".

In effetti, Switch continua ad essere uno dei prodotto più ambiti dai videogiocatori, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni di Gamestop. Intanto, la grande N ha pubblicato l'aggiornamento firmware 3.0.2 che ha corretto alcuni bug minori e ha stabilizzato le prestazioni generali del sistema.