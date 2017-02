Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine del TIME, il presidente diTatsumi Kimishima ha rivelato che Switch non includerà un browser per navigare su Internet, almeno non al lancio, anche se non si esclude l'arrivo di un software di navigazione in futuro.

Le parole di Kimishima non lasciano spazio a molti dubbi: "Parlando di Internet e di browser, posso dirvi che Switch non lo supporterà, almeno al lancio. Ci siamo concentrati per rendere la console una piattaforma dedicata al gaming, Switch è una console per giocare, non un Media Center."

Per lo stesso motivo, app come YouTube, Twitch e Netflix non saranno disponibili al lancio ma potrebbero vedere la luce in futuro. Cosa ne pensate di questa decisione?