Switch non ha bisogno della potenza di PS4/Xbox One, secondo il CTO di Artomatix

Dopo essersi espresso sul Checkerboard rendering di PS4 Pro , il CTO di, Eric Risser, ha voluto dire la sua anche su. Secondo la sua opinione, Switch non ha bisogno della stessa potenza di PS4 e Xbox One, poichéconosce vie alternative per riuscire a confezionare un'esperienza di intrattenimento soddisfacente.

"Non penso sia importante. Nintendo non primeggia sul fronte grafico dai tempi dell'N64", ha così affermato ai colleghi di GamingBolt. "Penso che la potenza di Wii fosse significativamente inferiore rispetto a PS3 e Xbox 360, senza che questo scontentasse troppo i giocatori. Nintendo trova altre vie per offrire un'esperienza di intrattenimento, e personalmente apprezzo molto la loro costante voglia di innovare.

L'unica cosa che mi sento di dire è che Nintendo si prende dei grossi rischi quando prova a fare qualcosa di nuovo e radicale: questo a volte paga, altre no. Stanno facendo una grande scommessa con i giocatori nel proporre un ibrido tra un tablet e una console, e stanno rischiando anche con gli sviluppatori third-party che dovranno lavorare con una console strana e quindi più difficile da sfruttare.

Switch può essere tanto un grande successo quanto un disastro enorme... Credo che dipenderà solo da come sfrutteranno concretamente il concept".

Siete d'accordo con le parole di Risser?