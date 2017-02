Switch non potrà connettersi ai router Wi-Fi con richiesta di autenticazione

Durante l'analisi dieffettuata da DualShockers, è emerso un aspetto negativo che potrebbe rendere infelici molti di quei giocatori intenzionati ad utilizzare la console perlopiù nella sua 'forma' portatile.

Stando a quanto riportato, infatti, Switch non sarà capace di connettersi ai router Wi-Fi con richiesta di autenticazione ad Internet; questo a causa del fatto che la console non dispone di un Web Browser, e risulterebbe quindi impossibile accettare Termini e Condizioni, in caso si provi a connettere il sistema alle reti di ristoranti, hotel, pub, e simili.

Nonostante questo, non è da escludere che Nintendo abbia già in programma di risolvere la questione in breve tempo dopo il lancio della console, o magari già con il rilascio dell'update del day one.

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo.