Switch: un nuovo inizio per Nintendo?

Consembra pronta a dimenticare definitivamente gli errori e i passi falsi commessi durante l'era Wii U. La "vecchia" piattaforma della casa di Kyoto non ha mai riscosso il successo sperato (meno didi unità vendute dal 2012) ma con Switch le cose sembrano destinate a cambiare.

Nonostante non sia tutto perfetto, i primi passi di Switch sembrano decisamente positivi: la console si presenta con un concept interessante, talmente tanto che c'è chi è persino ricorso a metodi non propriamente legali per averne una prima del tempo. Nintendo punta tutto sulla natura ibrida della macchina, che potrà essere utilizzata sia come una normale piattaforma casalinga che come una console da passeggio, idea che potrebbe rivelarsi vincente. Ma è tutto oro quello che luccica? Forse no.

Relativamente alle caratteristiche tecniche, Nintendo non ha mai diffuso informazioni precise (ad oggi, non sappiamo esattamente quale sia il SoC montato su Switch) ma del resto questo è uno degli elementi alla base della filosofia della società: se l'architettura è in grado di permettere agli sviluppatori di realizzare titoli curati e divertenti, non serve altro.



La line-up di lancio della console conferma la determinazione della Grande N e la strada che intende intraprendere, con titoli di grande impatto sul pubblico, come l'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, I Am Setsuna, Super Bomberman R o 1-2 Switch, un titolo designato appositamente per sfruttare al massimo le potenzialità degli innovativi Joy-Con attraverso minigiochi da per sfidarsi anche in compagnia, e non manca il supporto da parte dei third-party, che hanno già annunciato l'arrivo di titoli come NBA 2K, FIFA 18 e The Elder Scrolls V Skyrim. Durante l'anno arriveranno inoltre altri giochi firmati Nintendo come ARMS, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey, che giungerà sugli scaffali dei negozi a Natale.



D'altro canto, Switch ha comunque alcune mancanze, almeno per il momento: la durata della batteria risulta essere alquanto limitata, la console non supporta cuffie e headset Bluetooth, e il prezzo non è accessibile per tutti, la piattaforma non supporterà la Virtual Console di Nintendo al lancio, il sistema ha delle limitazioni per quanto riguarda il download dei giochi digitali, e sono stati segnalati piccoli problemi di sincronizzazione con i Joy-Con.

Di certo, ogni giocatore vorrà considerare qualsiasi aspetto prima di decidere se acquistare o meno Nintendo Switch, ma questa console sembra segnare una svolta per la casa di Kyoto, dopo quanto accaduto con WiiU. E voi, cosa ne pensate? Switch può davvero segnare un nuovo inizio per Nintendo?