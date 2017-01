Switch permetterà fino ad 8 partecipanti di giocare con una singola cartuccia?

Un'intervista rilasciata dal manager per le pubbliche relazioni di, avrebbe rivelato chepermetterà fino a un massimo di otto giocatori di prender parte ad una partita utilizzando una sola cartuccia, tramite la feature del Download Play.

Tale funzionalità non sarebbe una novità assoluta per la grande N, considerando che abbiamo già visto apparire il Download Play con DS e 3DS; ma come specificato da MyNintendo News, la notizia dovrebbe essere presa con la dovuta cautela, dal momento che non disponiamo ancora di una traduzione ufficiale dell'intervista.

In attesa di conferme o smentite da parte di Nintendo, ricordiamo che Switch sarà disponibile nei negozi a partire dal 3 marzo 2017. Di recente, la casa di Kyoto ha aggiornato la descrizione ufficiale della console, andando ad annotarne le caratteristiche tecniche.