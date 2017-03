Switch: più di 500.000 unità vendute in Giappone nelle prime quattro settimane

è riuscita a vendere un totale di 519,504 nelle sue prime quattro settimane di vita, stando a quanto è riferito dai dati dell'ente Media Create.

I dati ci dicono anche che il ritmo di vendita in terra orientale di Switch è stato superiore a quello fatto registrare da PlayStation 4 nello stesso lasso di tempo dal lancio della console. Per raggiungere i numeri fatti da registare da Switch, PS4 impiegò in totale otto settimane.

Al momento attuale, non sembra che le due console intralcino i numeri di vendite di una e dell'altra: un dato interessante, che potrebbe stare ad indicare come i giocatori giapponesi considerino Switch una vera e propria macchina portatile.

Un ulteriore confronto, infine, lo si può fare con il lancio di Nintendo Wii U, che addirittura riuscì a vendere più di 500.000 copie in sole tre settimane dal lancio. C'è da considerare in questo caso, però, che Wii U uscì durante la stagione natalizia del 2012, e che durante il periodo festivo le vendite di hardware e software sono ovviamente più alte rispetto agli altri mesi dell'anno.