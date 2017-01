Switch: i prezzi dei pre-ordini aperti in Europa da Gamestop sono tutti diversi

Come vi abbiamo riferito qualche ora fa , Gamestop ha aperto in Italia i pre-ordini dicon prezzo indicativo fissato a 399,98 euro. Una cifra che sicuramente ha allarmato grandemente i giocatori, ma che, con una certa sicurezza, possiamo considerare un semplice placeholder.

Passando in rassegna i siti Gamestop europei, scopriamo infatti che i pre-ordini di Switch sono prezzati in maniera decisamente differente in ogni nazione. In Germania, ad esempio, la console di Nintendo è in vendita presso la catena al costo di 777,77 euro. Un prezzo chiaramente fuori scala, ma che risulta addirittura inferiore a quelli indicati da Gamestop Finlandia (999,95 euro), Svezia, Danimarca e Norvegia (9.999,90 corone). In Svizzera, invece, il prezzo della console risulta del tutto assente.

Alla luce di questo, consigliamo quindi di considerare i prezzi forniti da Gamestop come puramente indicativi e provvisori, così in Italia come in tutte le altre nazioni. Rimaniamo in attesa che sia Nintendo a svelare tutti i dettagli del caso il prossimo 13 gennaio, durante l'hands-on di Switch.