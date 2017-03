Sappiamo cheha registrato ilper un hardwarein Italia e ottimi risultati sono stati ottenuti anche in Francia. Oggi, la divisione iberica della compagnia ha comunicato anche i risultati di vendita in Spagna, di fatto superiori alle aspettative.

In Spagna, Switch ha venduto 45.000 pezzi nei primi tre giorni di presenza sul mercato (su 50.000 unità distribuite), diventando di fatto la console Nintendo di maggior successo di sempre al day one. Superati i numeri del lancio di PlayStation 4, che al debutto in Spagna aveva venduto 37.000 console.

Nintendo España si è dichiarata soddisfatta dei risultati raggiunti, al momento non ci sono invece dati precisi riguardo le vendite del software di lancio di Switch sul mercato spagnolo.