Switch: lo schermo può riportare dei graffi quando inserito o sfilato dalla dock

Setacciando diversi negozi online, potrete notare che già diversi rivenditori contengono fra i loro cataloghi diversi tipi di protezione per, passando dalle pellicole dello schermo, alle borse per trasportare la console. Per quanto questi siano solo degli accessori, potrebbero in realtà rivelarsi molto più utili del previsto.

Come fatto notare da Glixel, infatti, lo schermo di Nintendo Switch sembrerebbe essere soggetta a graffi quando la console viene inserita o sfilata dalla sua docking-station, come potete notare grazie all'immagine in calce alla notizia. "Siamo stati più che attenti da quando abbiamo ricevuto Switch. Sfortunatamente, dopo solo una settimana di utilizzo sta già collezionando una serie di graffi in basso a sinistra dello schermo. La causa? Inserire e rimuovere la console dalla dock", le dichirazioni sconfortate di Glixel.