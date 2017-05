Switch: le nuove scorte esaurite nel giro di 6 minuti su My Nintendo Store Japan

continua a macinare grandi numeri in termini di vendite: sul My Nintendo Store giapponese, le nuove scorte della console ibrida sono state istantaneamente esaurite nel giro di soli 6 minuti.

Da precisare che al momento non siamo a conoscenza del numero di unità rese disponibili per l'acquisto su My Nintendo Japan; ciononostante si tratta comunque di un risultato più che positivo per la casa di Kyoto.

Nella giornata di ieri, è stato confermato da Epic Games che Unreal Engine supporta ora in modo nativo Nintendo Switch, mentre poche ore fa Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i suoi televisori con cui andrà a correggere alcuni problemi legati alla console.