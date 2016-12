Switch: secondo Laura Dale, i dock aggiuntivi non saranno disponibili al lancio

L'insider Laura Kate Dale è stata protagonista di una sessione di domande e risposte su Reddit e in questa occasione ha risposto ai vari quesiti dei membri della community. Interessante in particolare una domanda relativa alla possibilità di acquistare singolarmente dock aggiuntivi per

Laura Dale fa sapere che secondo le sue fonti, Nintendo commercializzerà sicuramente i dock anche separatamente, tuttavia questi non saranno disponibili al lancio bensì in un secondo mnomento: "Qualche tempo dopo il lancio, verranno messi in vendita anche i dock extra. Si tratta di accessori relativamente economici, dunque averne 2 o 3 in casa non dovrebbe mandarvi in rovina."

Come già rivelato in passato, l'idea di Nintendo sembra essere quella di rendere Switch perfettamente funzionante su ogni televisore di casa, senza troppe complicazioni, così da garantire la possibilità di giocare in ogni stanza in cui sia presente uno schermo. In ogni caso, al momento la casa di Kyoto non ha annunciato nulla riguardo la disponibilità di accessori per Switch, ne sapremo certamente di più il 13 gennaio, data di presentazione della nuova console.