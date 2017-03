Switch: un sondaggio rivela che pochi sviluppatori lavorano sulla console

In occasione dell'ultimaè stato sottoposto un sondaggio agli sviluppatori sulle piattaforme di destinazione dei loro prossimi giochi. Se al primo posto si è piazzato ilcon il 53% dei voti, a chiudere la classifica ècon il 3% delle preferenze.

Al sondaggio hanno partecipato 4500 sviluppatori, ai quali è stato chiesto di indicare le piattaforme di destinazione dei giochi che stanno realizzando. Com'era facile prevedere il PC si è classificato al primo posto con il 53% dei voti, seguito dal 38% di smartphone e tablet e dal 27% di PS4/PS4 Pro. Interessante notare che i visori per la VR si sono aggiudicati il 24% dei voti, 2 punti in più rispetto al 22% di Xbox One/Scorpio. Nintendo Switch chiude la classifica con il 3%, piazzandosi dietro Apple TV. Certo, bisogna considerare che la nuova console della casa di Kyoto è uscita da pochissimo sul mercato, quindi ci vuole tempo prima che inizi a diffondersi tra gli sviluppatori, in particolare quelli indipendenti (a tal proposito, tra pochi giorni verranno mostrati 8 giochi indie per Switch all'evento EGX Rezzed) o a basso/medio budget.

A fondo pagina trovate un'immagine con le percentuali di votazione del sondaggio. Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.