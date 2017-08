Switch è stato il lancio Nintendo di maggior successo nella storia di GameStop

Nel corso dell'ultima conferenza finanziaria di, i dirigenti della compagnia Paul Raines, Tony Bartel e Robert Lloy hanno parlato delle performance di, affermando che la console ha rappresentato il lanciodi maggior successo nella storia del rivenditore.

Raines ha dichiarato che la console è stato un successo su vasta scala, generando di anno in anno un aumento del 14,8% nelle vendite hardware. Secondo GameStop, inoltre, l'alta domanda di Nintendo Switch dimostrerebbe che "l'appetito" dei giocatori è ancora in salute, rappresentando quindi un buon segnale per l'intero settore.

Llloyd ha inoltre menzionato che la domanda dei consumatori continua a essere molto forte per Nintendo Switch, senza trascurare la grande richiesta che sta accompagnando anche l'arrivo del Super Nintendo Classic Mini previsto per il 29 settembre.

Ricordiamo che durante la conferenza finanziaria si è parlato anche delle performance di Xbox One e PS4.