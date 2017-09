Sword Art Online Fatal Bullet esce in Giappone l'8 febbraio; trailer e dettagli

Quanto è interessante?







sarà disponibile in Giappone a partire dall'8 febbario 2018, come annunciato in occasione del Tokyo Game Show da. Le prime copie del gioco includeranno come bonus il costume "" per, e l'arma speciale "".I giocatori che acquisteranno ladel titolo su, potranno accedere ad una porzione della campagna principale alcuni giorni prima della release ufficiale. Annunciata inoltre una, comprensiva di un box speciale, una copia fisica del gioco, i due CD della sounstrack ufficiale, libri speciali, e altro ancora. Questa edizione sarà venduta a 10,900 yen esentasse.Il gioco avrà un, al cui interno saranno contenuti tre episodi aggiuntivi venduti in blocco a 3,000 yen o singolarmente al costo di 1,200 yen. Gli episodi permetteranno di sbloccare nuovi dungeon, quest, sistemi e nemici. Il Season Pass sarà incluso nelladel gioco, prezzata a 11,200 yen.In aggiunta, sono state presentate due nuove eroine:(interpretata da Ayane Sakura) e(interpretata da Mamiko Noto). Potete dare un'occhiata ai loro design tramite le immagini che trovate in calce. Confermato il ritorno di altrinoti ai fan della saga: Lisbeth, Asuna, Kirito, Sinon, e Leafa riappariranno con dei costumi ridisegnati per l'occasione.Il giocatore sarà libero di creare il proprio alter ego, personalizzandone il sesso, l'aspetto generale e i capelli (in calce trovate un video che ci fornisce un esempio). Kotaro Yamada, autore dei fumetti di word Art Online: Phantom Bullet and Sword Art Online: Project Alicization, sta collaborando attivamente per il design dei costumi del gioco.Infine, potete dare uno sguardo al nuovo trailer pubblicato al Tokyo Game Show 2017.uscirà l'8 febbraio in Giappone su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà in Occidente nei primi mesi del 2018.