Sword Art Online: Fatal Bullet: nuovi dettagli sul titolo targato Dimps

L'ultimo numero della rivista giapponese Dengeki PlayStation ha svelato qualche informazione aggiuntiva su, titolo ispirato all'omonima light novel in arrivo sunei primi mesi del 2018.

Il titolo differirà da quanto visto nell'anime e nella light novel, e vedrà i giocatori entrare in possesso di un misterioso oggetto che dovrà essere protetto da grinfie indesiderate. Per fare ciò, sarà possibile equipaggiare più armi contemporaneamente per poterle scambiare in battaglia al momento più opportuno. Tra queste troviamo Fucili d'assalto, Spade fotoniche, fucili a canne mozze, mitragliette, lanciarazzi e altro ancora.

Le abilità presenti in Sword Art Online: Fatal Bullet spaziano da movimenti ad alta velocità per raggiungere posti sopraelevati e schivare i colpi nemici a mosse d'attacco durante le scivolate. Per quanto riguarda la pianificazione del titolo, Dengeki PlayStation rivela che Bandai Namco iniziò i lavori quattro anni fa, individuando in Dimps lo studio giapponese adatto allo sviluppo di uno shooter in terza persona.

Sword Art Online: Fatal Bullet è atteso nei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.