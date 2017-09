Dengeki Online ha pubblicato un nuovi video gamplay diincentrato sul protagonista, mostrando le numerose opzioni di personalizzazione. I precedenti filmati erano dedicati a Kirito e Sinon, per la prima volta invece vediamo il nostro avatar in azione.

La demo utilizzata dalla redazion della nota rivista potrà essere provata durante il Dengeki Bunko Fall Festival, in programma ad Akihabara il prossimo weekend, da questo evento inoltre emergeranno anche novità su Sword Art Online Integral Factor.

Sword Art Online Fatal Bullet uscirà a febbraio 2018 in Giappone e arriverà in Europa e Nord America nei primi mesi del prossimo anno, nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4.