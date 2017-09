Sword Art Online Fatal Bullet: tante nuove informazioni da Bandai Namco

ha oggi svelato una vasta quantità di dettagli su, episodio spin-off della serie sviluppato dain arrivo su PC, PS4 e Xbox One.

Per la prima volta in un gioco di SAO, il protagonista principale non sarà un celebre personaggio dell’anime, ma il giocatore stesso con il suo avatar personale. Questa nuova caratteristica sarà supportata da diverse opzioni di personalizzazione, che consentiranno di scegliere alcuni parametri come sesso, aspetto e stato (STR, VIT, INT, AGI, DEX e LUK), in grado di influenzare lo stile di combattimento e la sua avventura, che ora potrà prendere un percorso diverso rispetto a quello di Kirito. La nuova modalità di Creazione del personaggio lascerà il potere nelle mani del giocatore, consentendogli di creare un personaggio potente e più adatto a determinati equipaggiamenti, oppure uno più veloce per sfoderare attacchi molto rapidi, e così via. Questo nuovo personaggio sarà utilizzabile sia offline che online, in modalità cooperativa o giocatore singolo, nel mondo di armi e spade del gioco.

Una volta che il giocatore avrà creato il proprio avatar, potrà accedere a Gun Gale Online (GGO) per unirsi a Kureha e Zeliska, una donna misteriosa, e partecipare così all’incredibile modalità per giocatore singolo di GGO. Riceverà anche l’aiuto dell’ArFA-Sys (Artificial Financial Adviser System). Questa nuova IA di supporto sarà estremamente potente e importante per il giocatore durante la sua avventura in GGO. Questo personaggio avrà diverse tipologie, quella utilizzabile dal giocatore sarà la Type-X, che potrà essere personalizzata in alcuni aspetti come sesso, voce, ecc., in base alle preferenze del giocatore stesso. Si svilupperà come tutti gli altri personaggi nel corso del gioco e offrirà aiuto non solo nelle battaglie, ma anche nella gestione di risorse e oggetti.

E se queste tre importanti novità non fossero sufficienti, saranno presenti anche tutti i personaggi principali delle serie precedenti, tra cui Asuna, Leafa, Silica e Lisbeth, con nuovi costumi originali.

Sword Art Online: Fatal Bullet sarà disponibile l'8 febbraio 2018 in Giappone su PC, PS4 e Xbox One, per poi arrivare nei primi mesi del 2018 in Europa e Nord America.