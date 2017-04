ha oggi annunciato l'arrivo di un nuovo DLC per. Si tratta di "", contenuto aggiuntivo che proporrà una nuova storyline divisa in tre parti: la prima sarà "".

Il DLC giungerà su PlayStation 4 e PlayStation Vita il prossimo 16 maggio. Intanto, potete dare un primo sguardo ai nuovi contenuti grazie al trailer pubblicato oggi da Bandai Namco e che vi abbiamo riportato in testata.

È stato inoltre confermato che la terza parte del DLC "Abyss of the Shrine Maiden" introdurrà due nuovi personaggi giocabili: Alice e Eugeo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sword Art Online: Hollow Realization è disponibile ora su PlayStation 4 e PlayStation Vita.