ha annunciato chesarà disponibile su PC (via Steam) dalla prossima settimana e più precisamente dal 27 ottobre.

Sword Art Online Hollow Realization Digital Deluxe Edition includerà tutti i precedenti DLC e contenuto scaricabili già disponibili per console, oltre al nuovo narrativo aggiuntivo Abyss of the Shrine Maiden. In apertura della notizia trovate il trailer della versione PC di SAO Hollow Realization, il gioco è già disponibile da novembre 2016 su PlayStation 4 e Vita.