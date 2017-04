Sword Art Online Hollow Realization: dettagli sul DLC Abyss of the Shrine Maiden

: Le avventure di Kirito continuano...annuncia l'imminente arrivo del primo capitolo di, pacchetto composto da 3 imperdibili DLC per

Nel primo DLC, vestirai di nuovo i panni di Kirito e dei suoi amici. Lo scenario principale sarà costituito da un nuovo stage nel Castello di Aincrad avvolto da fiamme incandescenti e da ondate di magma e lava. L’obiettivo sarà quello sconfiggere Bane, il demone rosso, ma mentre il gruppo sarà impegnato a completare questo straordinario nuovo livello, improvvisamente Premiere verrà colpito da un forte mal di testa. Cosa succederà? Intanto, un misterioso uomo mascherato farà la sua apparizione. Sarà un alleato o un nuovo nemico…?

Questo nuovo scenario si arricchisce con la missione Heroine Quest, dove potrai aggiungere Asuna, Lisbeth, Silica e Premiere come eroina del primo capitolo, la missione Enigma Order, dove potrai acquistare preziosi oggetti e abilità come Fuse Paragon, Mystic e Ultana GP Order per diventare più potente che mai, e la funzione Personalizzazione con cui potrai modificare l’aspetto dei personaggi principali. Un nuovo scenario, nuovi mostri e una nuova trama di gioco ti aspettano nel Chapter 1 che sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2017.

E se questa nuova misteriosa avventura non ti basta, preparati per l’arrivo del Chapter 2 in cui lo scenario sarà ribaltato e vedrà Ice dominare la scena, e del Chapter 3 in cui potrai sbloccare due nuovi personaggi, Alice e Eugeo che saranno coinvolti in un evento co-sleeping. Resta sintonizzato e preparati a vivere nuove divertenti avventure con i DLC di Abyss of the Shrine Maiden.