Sword Art Online Hollow Realization: disponibile il DLC The One Who Resists God

: L'avventura dinon è ancora giunta al termine:è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme.

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi il terzo e ultimo capitolo della storia di Abyss Of The Shrine Maiden Capitolo 3, intitolato The One Who Resists God.

Il pacchetto include:

Una nuova quest legata alla storia principale: La ragazza mascherata è scomparsa. Mentre sono alla sua ricerca, Kirito e i suoi amici entrano in un nuovo livello, Elionward Dominion. Un’eccezionalità che può cambiare il destino della ragazza mascherata. Sembra però che i problemi non siano ancora finiti.

Un nuovo livello: Elionward Dominion

Oracle’s Dungeon – Un dungeon di alto livello in cui solamente gli NPC gestiti dall’IA possono usare le abilità di guarigione. In questo dungeon infinito i giocatori possono unire le forze con NPC incontrati lungo la strada e incontrare nemici leggendari.

Una nuova Heroine Quest che coinvolgerà Seven e Rain

Nuove armature Paragon, spade e abilità e tanto altro

4 nuovi Personaggi: Alice, Eugeo, Awakened Tia e Zero

Un nuovo co-sleeping event (Alice, Eugeo e Awakened Tia)

Il DLC The One Who Resists God per Sword Art Online Hollow Realization è ora disponibile per il download su PlayStation 4.