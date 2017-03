Sword Art Online Hollow Realization si aggiorna con l'update Warriors of the Sky

ha annunciato che l’avventura dicontinua, grazie all’arrivo di un enorme aggiornamento gratuito intitolato

Esplora Salvatos Ruins, un nuovo livello che include tantissime nuove aree, e tuffati in un’avventura inedita con 2 nuovi personaggi, entrambi da Sword Art Online Lost Song, Seven e Rain! È anche il momento di testare le tue abilità nei duelli grazie al Duel System. Le regole sono semplici: scontri 1 contro 1 della durata di 8 minuti contro gli altri giocatori ma anche contro i mostri grazie all’aggiunta della nuova Modalità PvE. Sono in ballo classifiche, forzieri del tesoro e tante altre ricompense!



Due ulteriori DLC gratuiti saranno disponibili con Warriors of the Sky: Lord of Inferno e Missing Chest. Nel primo, dopo aver completato Warriors of Sky, sarai in grado di sfidare un potentissimo raid boss a Salvatos Ruins. Nel secondo, il Missing Treasure Chest apparirà a Teleport Plaza e sarai in grado di scambiare Oro per oggetti. Inoltre, questo aggiornamento include il Sacrament Dungeon 3, che contiene 8 dungeon di alto livello completamente nuovi. Warriors of the Sky, Lord of Inferno e Missing Chest saranno disponibili dal 14 marzo.