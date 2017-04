Sword Art Online Memory Defrag: annunciato un nuovo evento speciale

sta per lanciarein 27 paesi: Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Non solo, per un periodo limitato, i giocatori potranno divertirsi anche con uno speciale evento giornaliero a tema Pesce d’aprile. Durante questo evento esclusivo, il gruppo affronterà anche un nuovo VRMMO: Pop Star Online. Guarda Asuna e le ragazze pronte a debuttare come pop idol! (E Kirito? Ovviamente, sarà il loro manager.) L’evento Pesce d’aprile durerà fino all’11 aprile 2017.



Sword Art Online Memory Defrag trasforma la celebre serie in un GDR d’azione a scorrimento laterale con tutti i personaggi preferiti e le armi tipiche della serie. I giocatori possono rivivere le storie dell’anime nelle missioni principali, oltre ad accedere ad alcuni contenuti originali in esclusiva! Inoltre, ora la modalità multiplayer consente di allearsi con i propri amici per eliminare insieme alcune gigantesche creature boss.