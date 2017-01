Sword Art Online Memory Defrag è disponibile ora su iOS e Android

ha annunciato la disponibilità disu App Store e Google Play.dà la possibilità ai giocatori di controllare Kirito, Asuna, Leafa e altri famosi protagonisti nel corso di una storia presa sia dall’anime originale che da una trama inedita creata per il gioco.

Sword Art Online Memory Defrag può essere scaricato gratuitamente da App Store e Google Play. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori che scaricano il gioco saranno ricompensati con oggetti e personaggi speciali.

Sfruttando un sistema gestuale intuitivo, Memory Defrag garantisce un’intensa avventura e tanta azione che tutti i fan ameranno. Grazie a una serie di tocchi e colpi, i giocatori possono eseguire diverse azioni, scatenando attacchi con molte armi, tra cui spade, pistole, archi e magie. I giocatori possono anche personalizzare armi e abilità secondo i propri stili di gioco e padroneggiare le mosse dei personaggi per sconfiggere i boss e uscire dai dungeon che li aspettano nei mondi virtuali di Sword Art Online. In aggiunta allo story mode per single player, Memory Defrag riceverà presto un aggiornamento che sbloccherà la modalità multiplayer cooperative che permette di organizzare dei team con i propri amici per sconfiggere i giganteschi boss del gioco.