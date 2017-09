ha annunciato, esperienza in Realtà Virtuale ambientata nell'universo di SAO e realizzata in collaborazione con il gestore telefonico NTT Docomo.

Al momento ci sono molti dettagli sul progetto, al Tokyo Game Show Bandai Namco sta reclutando tester per uno speciale evento che si terrà a Tokyo dall'8 al 10 dicembre. Durante il test, i giocatori potranno giocare per circa 15 minuti vestendo i panni di Kirito e Asuna e di un personaggio speciale non ancora annunciato. Restiamo in attesa di saperne di più su Sword Art Online Replication Project VR.