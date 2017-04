Swords of Calengal: il nuovo Action RPG fantasy di United Lines Studio

è un nuovo Action RPG ambientato in un mondo fantasy sviluppato dal team italiano. Un gioco di ruolo dallo stile a 16-bit che ricorda nella grafica e nel gameplay i vecchi classici del genere.

Nella centrale elettrica della zona rurale di Droumirun è avvenuto un misterioso blackout, toccherà al valoroso guerriero Lehior avventurarsi con i guardiani di Calengal per scoprire l'origine di questo fenomeno. Swords of Calengal si presenta come un gioco di ruolo con elementi action che riprende lo stile di produzioni come Chrono Trigger, Secret of Mana e degli episodi di Dragon Quest e Final Fantasy dell'era SNES.

Per saperne di più potete visitare la pagina Facebook del gioco, vi ricordiamo inoltre che Swords of Calengal sarà presente a Svilupparty 2017, l'evento gratuito che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio con l'obiettivo di mettere in contatto artisti, sviluppatori indipendenti e creativi.