Syberia 2 gratuito su Origin per un periodo limitato

ha introdotto un nuovo gioco per PC da scaricare gratuitamente super un periodo limitato: si tratta di, il secondo capitolo della famosa avventura grafica diuscita nel 2004.

Senza dubbio si tratta di un'ottima occasione per mettersi al passo con la saga, in attesa della pubblicazione di Syberia 3 attesa per il 20 Aprile su PC, Mac, Xbox One e Playstation 4. Syberia 2 può essere scaricato gratuitamente su Origin per un periodo limitato, quindi vi conviene affrettarvi per approfittare della promozione: visto che si tratta di un'avventura grafica uscita nel 2004, è facile immaginare che i requisiti hardware del gioco sono molto abbordabili.