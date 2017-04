Syberia 3 è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC

annunciano che Syberia 3 è disponibile su PS4, Xbox One e PC. Il nuovo trailer ci porta nell’avvincente avventura die delinea il suo percorso attraverso le sfide che dovrà affrontare mentre cerca di aiutare gli Youkol a portare a termine la migrazione degli struzzi delle nevi.

Il viaggio di Kate nel cuore della Siberia sarà una vera e propria spedizione, costellata da situazioni inaspettate come incontri con personaggi bizzarri, prove che metteranno alla prova le sue capacità mentali ed eventi che metteranno a repentaglio al sua vita. Tutto questo per accompagnare una mandria di animali verso la loro terra sacra.

In Syberia 3 i giocatori torneranno a vestire i panni di Kate Walker e potranno esplorare liberamente paesaggi suggestivi, così come affrontare misteri ed enigmi in un modo mai provato finora. La storia inizia quando la tribù degli Youkol, un popolo nomade che sta accompagnando la propria mandria durante la migrazione, trova Kate in fin di vita nel cuore della Siberia. Bloccati nel villaggio di Valsembor, gli improbabili alleati dovranno trovare il modo per proseguire il loro viaggio, sfuggendo ai nemici e affrontando sfide inaspettate.

Sviluppato da Koalabs Studio, Syberia 3 è completamente sottotitolato in lingua italiana, mentre la colonna sonora è composta da Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), che aveva già lavorato in precedenza sulle musiche di Syberia 2.