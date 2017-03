Syberia 3: ecco il trailer dedicato alla storia

ha pubblicato lo story trailer ufficiale di, svelandoci qualche dettaglio in più sul personaggio di Kate Walker e sul suo rapporto con la tribù Youkol: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

La storia di Syberia 3 inizia quando la tribù degli Youkol, un popolo nomade che sta accompagnando la propria mandria durante la migrazione, trova Kate Walker in fin di vita nel cuore della Siberia. Bloccati nel villaggio di Valsembor, i nuovi alleati dovranno trovare il modo per proseguire il loro viaggio, sfuggendo ai nemici e affrontando una serie di sfide. Stando al comuncato stampa di oggi, inoltre, è stato confermato che sarà Ubisoft ad occuparsi della distribuzione di Syberia 3 in Italia.

Con l'occasione vi riproponiamo anche il primo trailer ufficiale del gioco rilasciato da Microids.