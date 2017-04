A 13 anni di distanza dal secondo capitolo, il debutto di, fissato al prossimo 20 aprile, si avvicina sempre più. In attesa di scoprire in prima persona le nuove avventure di, è stato pubblicato oggi il trailer di lancio del gioco, che potete visionare in apertura di notizia.

Il filmato ci introduce ai personaggi di gioco, alle linee narrative che li legano, e alla innevata ambientazione in cui ci muoveremo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Syberia 3 sarà disponibile dal 20 aprile 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente l'autore e disegnatore della serie, Benoit Sokal, ha realizzato un video unboxing della Collector's Edition gioco.